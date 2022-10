Sacchi: «Milan? Importante essere un collettivo»

Arrigo Sacchi su la Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria in Champions League

«La squadra di Pioli va in Croazia e, nonostante un avvio titubante, ha la forza di prendere di petto la partita contro la Dinamo Zagabria, con coraggio e generosità, in un ambiente tutt’altro che facile. Nella prima mezz’ora i croati paiono più vivaci e intraprendenti, ma il gol di Gabbia schioda la partita. Leao, che fino a quel momento ha giocato in punta di piedi, fa qualcosa di straordinario: meravigliosa rete del 2-0 con una volata da metà campo e risultato in banca. A quel punto si vede la differenza dei valori tecnici tra il Milan e la Dinamo e la squadra di Pioli va sul velluto. Tuttavia anche in una serata di festa bisogna saper guardare le ombre e interpretarle: ad esempio l’atteggiamento di Leao e di De Ketelaere dev’essere maggiormente aggressivo, entrambi hanno grandi qualità, però devono sempre avere la personalità per metterle in mostra. I rossoneri sono fortissimi se sono compatti, se collaborano, se giocano come un collettivo. Questa lezione deve essere imparata a memoria soprattutto in previsione dell’ultima sfida contro il Salisburgo. Raggiungere gli ottavi di finale è un grande traguardo per i rossoneri. La vittoria di Zagabria, fondamentale per la classifica, deve dare ancora più convinzione al Milan: l’aiuto reciproco è importantissimo, direi vitale. In questo modo, essendo molto giovani e non avendo l’esperienza e la maturità per gestire certe situazioni, possono superare ogni difficoltà»