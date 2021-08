Sabitzer, ad Lipsia: «Tra poco tratteremo il rinnovo»

Olivier Mintzlaff, ad del club tedesco, ha fatto il punto della situazione su Marcel Sabitzer: ecco le sue dichiarazioni

Il Milan continua a monitorare la situazione del centrocampista austriaco Marcel Sabitzer. Di lui ha parlato, ai microfoni di Sky Deutschland, l’amministratore delegato del Lipsia Olivier Mintzlaff:

«La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto (in scadenza a giugno 2022, ndr). Ora inizieremo con calma i colloqui con lui e il suo agente per il prolungamento e vedremo in quale direzione si svilupperà la faccenda».