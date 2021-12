Sabatini: «Svanberg lo vedrei bene in una big. Ecco cosa può fare»

Walter Sabatini, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato di Matias Svanberg del Bologna, giocatore accostato spesso al Milan. Le sue parole

«Alla Juventus o al Milan vedrei bene Svanberg, ma tanto a gennaio il Bologna non lo venderà mai. Svanberg può giocare a due, fare la mezzala nel centrocampo a tre: ha intuizioni, strappa, segna. Di lui in passato ho parlato con Leonardo per il Psg e con Ancelotti, ai tempi dell’Everton».