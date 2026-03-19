Sabatini e Pellegatti discutono del Milan: «Dov’era la dirigenza rossonera a Roma? Da una parte vedi Marotta e Zanetti, dall’altra Tare e Gabbia…»

Sabatini e Pellegatti, intervenuti su Youtube, parlano così del Milan dopo la scottante sconfitta in campionato contro la Lazio

Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, intervenuti su Youtube, hanno discusso dell’importanza di avere i dirigenti allo stadio, sottolineando come nella sfida persa contro la Lazio la tribuna rossonera fosse spaventosamente vuota. Il giornalista vicino alle vicende del club ha espresso tutto il suo disappunto: «Ad un allenatore anche bravo ed esperto come Allegri gli piacerebbe confrontarsi con la dirigenza, della dirigenza non c’era nessuno a Roma. Non so dove fosse Furlani, non so se Scaroni fosse a Vicenza a festeggiare, Ibra non c’era». L’analisi si è poi spostata sulla solitudine del tecnico e sui problemi interni: «C’erano due giocatori che discutevano negli spogliatoi. Non può non esserci nessuno del Milan allo stadio nella partita decisiva. Mi offendo io se non ho il mio dirigente allo stadio».

Sabatini, il confronto con l’Inter e il peso della presenza societaria

Sabatini ha rincarato la dose, tracciando un parallelismo impietoso tra la solidità dell’Inter e l’attuale situazione milanista. Ricordando i tempi del grande Milan di Capello e Berlusconi, ha evidenziato come la percezione di forza parta proprio dai vertici: «Quando inquadrano la tribuna d’onore e da una parte vedi Zanetti, Marotta e Ausilio, dall’altra vedi Gabbia, Tare e il suo bodyguard, dove vuoi andà?». Il confronto con le altre realtà di Serie A appare netto, citando modelli come quelli di Percassi, Galliani, Lotito e Saputo, definiti «sempre vicini alla squadra».

Secondo Pellegatti, la mancanza di figure di riferimento in trasferte così delicate danneggia l’autorità dell’allenatore e la compattezza del gruppo. «Sono allora meno furbi Chiellini o Marotta?» si chiede provocatoriamente il giornalista, ribadendo che la presenza fisica della proprietà e della dirigenza è un fattore agonistico non trascurabile per il successo di un club prestigioso come quello rossonero.