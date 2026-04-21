HANNO DETTO
Sabatini: «Tento di fare il Furlani. Bastoni è del ’99, Leao è del ’99, non può essere valutato meno di 60»
Sabatini a MilanVibes.it ha parlato delle valutazioni di Rafael Leao e Alessandro Bastoni due calciatori che potrebbero essere ceduti
Sandro Sabatini a MilanVibes.it, ha parlato di Rafael Leao e Alessandro Bastoni, due calciatori che per diversi motivi potrebbero lasciare il Milan e l’Inter nel prossimo calciomercato estivo.
Il giornalista sportivo si è concentrato soprattutto sulle valutazioni dell’attaccante portoghese e del difensore azzurro. Queste le sue dichiarazioni:
NON MENO DI 60 – «Tento di fare il Furlani: se Leao lo devi vendere per un prezzo tipo di 50M, che poi è lo stesso prezzo che l’Inter chiede per Bastoni, io dico che, Bastoni è del ’99, Leao è del ’99, non può essere valutato Bastoni 50 e Leao meno di 60, sinceramente».