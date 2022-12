Le parole di Ryan, il bambino cui Tonali aveva regalato la maglia. Aveva esposto un cartello chiedendo al giocatore la sua maglia

Era il bambino presente sugli spalti di Milan-Fiorentina con un cartello “Tonali, mi daresti la tua maglia?”. Il bambino è stato intercettato e il giocatore rossonero ha realizzato il suo sogno.

In alcune parole rilasciate a Tuttosport, il bambino, affetto dalla Sma, ricorda quel momento: «Quando ho visto Sandro venire verso di me, il cuore ha iniziato a battere fortissimo e non stavo nella pelle. Sono milanista dalla nascita, adoro il Milan e Sandro, di più dopo il gesto»