Rummenigge: «Ho una mia favorita per lo scudetto in Serie A»

Ai microfoni di Sky Sport Karl Heinz Rummenigge ha commentato la lotta Scudetto in Serie A. Le sue parole:

«Domenica ho visto il derby fra Milan e Inter, ho fatto i complimenti al mio amico Beppe Marotta. L’Inter dopo qualche anno di sofferenza sta tornando alla grande ed è la favorita per la vittoria dello Scudetto. Mi auguro che posa riuscirci.

Lukaku? E’ un attaccante molto forte, sta facendo una stagione bellissima. Mi piace il suo modo di giocare. Lavora per la squadra, segna parecchi gol ed è bravo anche a fornire assist per i compagni, come ha fatto proprio contro il Milan per Lautaro Martinez».