Rosso Tomori, il secondo giallo col Sassuolo conferma il trend: terza espulsione in poco più di tre anni

Rosso Tomori, i dati Opta evidenziano il nervosismo del difensore: mai espulso nei primi cinque anni di carriera

Il pomeriggio nero del Milan contro il Sassuolo ha un volto ben preciso: quello di Fikayo Tomori. Al minuto 24 della sfida contro i neroverdi, il centrale inglese ha commesso l’errore che ha cambiato il volto al match: già ammonito, è intervenuto nuovamente in ritardo su un imprendibile Armand Laurienté, rimediando il secondo giallo e lasciando i rossoneri in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco.

Secondo i dati forniti da Opta, l’espulsione rimediata in terra emiliana non è un caso isolato, ma conferma un nervosismo crescente nelle ultime stagioni. Per il classe 1997 si tratta infatti del terzo cartellino rosso ricevuto in carriera in Serie A. Il primo precedente risale al 1° gennaio 2023, in occasione della sfida all’Olimpico contro la Roma; il secondo è decisamente più recente, datato 8 febbraio 2025 nella trasferta di Empoli al Castellani.

Il dato

Il dato che più balza all’occhio è però il confronto con il passato. Nelle cinque stagioni precedenti al suo arrivo in Italia e nei primi anni di militanza milanista (dal 2015/16 al 2022/23), tra Serie A e Premier League, Tomori non era mai stato espulso. Un record di correttezza che si è bruscamente interrotto negli ultimi tre campionati, dove il difensore ha iniziato a soffrire particolarmente i duelli individuali in campo aperto. Un campanello d’allarme per Massimiliano Allegri, che dovrà lavorare sulla tenuta mentale di uno dei pilastri della sua retroguardia.