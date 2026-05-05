Allenamento Milan, oggi si torna a lavoro per preparare la sfida all’Atalanta

Allenamento Milan, i rossoneri tornano oggi a lavoro per iniziare la preparazione verso la sfida all’Atalanta

Il Milan è pronto a ripartire. Dopo aver usufruito di un fondamentale giorno di riposo concesso dall’allenatore Massimiliano Allegri, i rossoneri si ritrovano oggi presso il centro sportivo di Milanello. La pausa del lunedì è servita per smaltire le fatiche dell’ultimo impegno e per ricaricare le energie mentali necessarie ad affrontare una settimana che si preannuncia di altissima intensità. L’obiettivo è chiaro: presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla sfida di domenica sera.

L’appuntamento sul campo di allenamento segna ufficialmente l’inizio della marcia di avvicinamento verso il prossimo turno di campionato. Il clima a Milanello è di grande concentrazione, con lo staff tecnico pronto a valutare le condizioni di ogni singolo componente della rosa. Durante la sessione odierna, Allegri inizierà a delineare il piano di lavoro tattico per neutralizzare le insidie degli avversari, puntando sulla solidità del gruppo e sulla velocità delle manovre offensive.

Allenamento Milan, la sfida di San Siro contro l’Atalanta

Domenica sera le luci si accenderanno a San Siro per un confronto che mette in palio punti pesanti per l’alta classifica. Affrontare l’Atalanta non è mai semplice, e per questo motivo la preparazione settimanale sarà curata nei minimi dettagli. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale, e la squadra lavorerà duramente per trasformare il fattore campo in un vantaggio competitivo determinante.