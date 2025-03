Rosso Pavlovic, Milan sotto di un gol e di un uomo a 20 minuti dalla fine: l’accaduto – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro la Lazio, attualmente sul risultato di 0-1. Al minuto numero 67 Pavlovic è stato espulso (rosso diretto). Di seguito il commento rilasciato da Marelli a DAZN.

Pavlović red card 🟥 pic.twitter.com/0XwxXOROQB — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 2, 2025

«Bisogna capire perché sia stato espulso. Credo che Manganiello abbia optato per mandarlo fuori per grave fallo di gioco, non per il fatto che fosse ultimo uomo».