Ronaldo più forte di Maradona, lo dice un ex giocatore del Milan

I confronti tra giocatori hanno spesso portato gli appassionati di calcio ad accesi diverbi. Ronaldo e Maradona, questo è il paragone messo sul piatto dall’ex rossonero

I confronti tra giocatori hanno spesso portato gli appassionati di calcio ad accesi diverbi. Ronaldo e Maradona, questo è il paragone messo sul piatto dall’ex rossonero Alessandro Costacurta. Ai microfoni di Sky Sport le sue parole:

«Secondo me Ronaldo il Fenomeno è il più forte di sempre. E io ho giocato anche contro Diego, ma come il brasiliano non ne ho visti nella mia carriera».