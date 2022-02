Romagnoli pronto a lasciare il Milan: tifa Lazio, è il suo desiderio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Romagnoli pronto a lasciare il Milan: tifa Lazio, vuole andare lì. I dettagli sul possibile trasferimento del difensore

Alessio Romagnoli è pronto a esaudire quel sogno rivelato qualche anno fa: chiudere la sua carriera alla Lazio. Il difensore è in scadenza a giugno con il Milan, non ha intenzione di rinnovare e i biancocelesti si sarebbero fatti seriamente avanti per portarlo all’Olimpico.

Come riportato da La Repubblica, da parte del calciatore e del suo agente Mino Raiola ci sarebbe stata un’apertura totale a trattare con il club capitolino. La Lazio avrebbe offerto 3 milioni di stipendio a stagione a Romagnoli, con una trattativa che sarebbe anche vicina a chiudersi in maniera positiva con l’aggiunta di qualche bonus. Esisterebbe anche un pericolo Juventus, ma i biancocelesti hanno dalla loro la passione del difensore per i colori laziali.