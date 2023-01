Roma, se parte Zaniolo c’è Ziyech: Mourinho vuole l’ex obiettivo del Milan. Legami e intrecci di mercato per le due squadre

Milan e Roma sono legate in questo mercato invernale e non solo da Zaniolo. Se parte il giallorosso, il club di Trigoria vuole puntare ad un ex obiettivo del Milan: Ziyech.

Mourinho vuole il giocatore marocchino e la Roma punterebbe su un prestito con obbligo di riscatto condizionato.