Roma Milan, per interrompere un tabù: in Serie A non accade da dicembre!

Roma Milan, la squadra di Conceicao va allo Stadio Olimpico per sfatare un tabù che dura ormai dai primi giorni di dicembre

Allo Stadio Olimpico di Roma il Milan cerca la vittoria per provare a rendere meno amaro questo finale di stagione e per provare a sperare ancora in un posto in Europa. Superare i giallorossi in casa però sembra un’impresa.

L’ultima sconfitta della squadra di Ranieri in Serie A tra le mura amiche risale al 2 dicembre 2024, quando l’Atalanta si impose per 0-2 grazie alle reti di de Roon e Zaniolo.