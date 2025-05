Conferenza stampa Ranieri: «Polemiche arbitrali? Resto della mia idea»

Conferenza stampa Ranieri, le parole del tecnico della Roma a due giorni dal match con il Milan

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare Roma-Milan, 37° turno di Serie A. Queste le sue parole::

MERCATO – «Per il mercato ne parleremo a fine campionato. I fatti parlano chiaro. Sicuramente vedremo il da farsi».

POLEMICHE ARBITRALI – «Resto della mia idea. Io non sto giudicando se era rigore o non era rigore io parlo di uniformità di intenti. Il protocollo VAR. Chiaro ed evidente errore: ci sono stati sia nel nostro campionato di quest’anno in Italia, sia in Champions League alcuni errori molto simili. E il VAR non è intervenuto. Io solo questo dico. Anche per regolarmi sul cosa dire a miei giocatori. Poi il presidente difende il proprio operato, dei suoi. Anch’io farei lo stesso con i miei giocatori. Poi in forma privata gli dico quello che penso. Io non discuto se era o non era rigore. Io discuto quando è chiaro ed evidente. Perché quello che è successo a noi, è successo in altre occasioni. In Italia in questo campionato e in Champions League. E il VAR non è intervenuto. E allora è per sapere».

ULTIMA VOLTA ALL’OLIMPICO – «La differenza è perché siamo romani e romanisti, magari per un altro allenatore non ha quella sensazione che possiamo avere noi romanisti. Io ricordo da ragazzo quando ero nel settore giovanile della Roma, solo a vedere i giocatori che giocavano mi batteva il cuore, forte. Chissà se un giorno sarò pure io in campo mi chiedevo. Per cui è logico che salire gli scalini è una cosa che va oltre. Che vedere lo Stadio pieno. Lo stadio pieno significa che la squadra cerca di dare il meglio ai tifosi, pur nelle difficoltà che stanno combattendo. Questa sensazione è bellissima».