Roma Milan: Mourinho punta sull’ex rossonero El Shaarawy

Per il match di stasera contro il Milan, Mourinho potrebbe puntare sull’ ex rossonero El Shaarawy al posto di Mkhitaryan

Mourinho punta sull’ex. Stephan El Shaarawy si scalda: è favorito su Mkhitaryan per un posto da titolare proprio contro il Milan, squadra che l’ha lancianto nel grande calcio agli albori della carriera. La scelta per il Corriere dello Sport dipende da almeno due ragioni: l’armeno ha qualche acciacco e viene da un periodo negativo. Per l’allenatore giallorosso El Shaarawy è più adatto ad una partita da vivere ad alta intensità con forte dispendio di energie anche nella fase difensiva.

Fin qui El Shaarawy ha giocato dal primo minuto soltanto il derby, causa di forza maggiore dovuta all’assenza per squalifica di Pellegrini, stavolta invece si tratta di una scelta tecnica.

