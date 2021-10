Roma Milan, alta velocità sulla fascia: Theo Hernandez sfida Zaniolo

Tra poche Il Milan affronterà la Roma, una sfida fatta di tanti duelli: tra questi anche quello tra Theo Hernandez e Zaniolo

Poche ore e ci siamo. Questa sera (20.45) all’ Olimpico andrà in scena Roma Milan, match valido per l’undicesima giornata di Serie A.

I rossoneri sono a caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo, nonchè della decima vittoria in campionato. I giallorossi dopo aver fermato il Napoli, hanno vinto in rimonta contro il Cagliari affindandosi ad un super Pellegrini, autore di un assist e un gol poi decisivo.

Nella sfida saranno decisivi per la Gazzetta dello Sport alcuni duelli: tra questi quello tra Theo Hernandez e Zaniolo sulla fascia. Un confronto di potenza e tecnica. Il terzino che sul proprio binario sa viaggiare veloce e vedere la porta. Come è già successo contro il Venezia e l’Atalanta – una rete e due assist – prima che il Covid lo fermasse. Sconfitto il virus, e scaldati i muscoli in 45 minuti contro il Torino, Hernandez è pronto a rimettersi in moto nello stadio dove è andato a segno al primo incrocio con la Roma, due anni fa. Zaniolo punta a tornare a seganare. Una sfida che promette scintille, parola al campo.

