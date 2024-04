Roma Milan, Sabatini: «E’ finita con un naufragio l’avventura di Pioli. Ecco il dettaglio che ha fatto la differenza». Le parole del giornalista

Sandro Sabatini ha espresso il suo pensiero su calciomercato.com dopo la sfida di Europa League vinta dalla Roma sul Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Se era la penultima spiaggia, c’è stata la deriva. Se era l’ultima, è finita con un naufragio l’avventura di Stefano Pioli. Non è corretto vincolare il giudizio solo su una gara, ancorché decisiva, ma il Milan è crollato davanti allo sguardo rassegnato del proprio allenatore. Una prestazione senza senso, quella dei rossoneri, che finché sono stati undici contro undici hanno fatto solo errori. Quando sono stati un uomo in più, non hanno fatto nulla a parte il gol di Gabbia, l’unico a salvarsi oltre a Chukwueze, impiegato solo per un tempo. Da Maignan a Leao tutti insufficienti, Theo Hernandez addirittura indisponente. La Roma invece attacca benino e difende benissimo. De Rossi sarà un grande allenatore, anzi già lo è, perché ha una squadra che gioca tutta per lui. E si vede la differenza, tra l’altro sottolineata dal meritatissimo rinnovo di contratto annunciato dai Friedkin in mattinata. Chi ha vinto, la Roma, ha giocato con il sostegno per l’allenatore sia dal pubblico che dalla società. Chi ha perso, il Milan, aveva l’allenatore sfiduciato da tutti. Saranno dettagli, ma fanno la differenza».