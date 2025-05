Roma Milan, i rossoneri cercano la loro prima volta in stagione: obiettivo chiaro nel mirino

Roma Milan, il club rossonero cerca per la prima volta la quarta vittoria consecutiva in stagione: non è mai successo fino a questo momento

Come riportato da Opta, il Milan, nella gara di questa sera contro la Roma, ha un obiettivo chiaro in mente.

Il Milan arriva da tre successi di fila in campionato e in questa stagione di Serie A non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive (tre anche lo scorso settembre); l’ultima volta che ha registrato almeno quattro successi di fila in campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2024 (cinque in quel caso).