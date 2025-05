Champions League Milan, chance remotissime per i rossoneri! Ecco le combinazioni che favorirebbero il Diavolo

Champions League Milan, remotissime le chance di qualificazione del club rossonero: servono due vittorie e vari incastri

Il Milan ha ancora una possibilità, seppur remota, di qualificarsi per la Champions League nella prossima stagione. Per riuscirci, la squadra di Sergio Conceição dovrebbe vincere le prossime due partite, contro Roma e Monza, e sperare in una serie di risultati favorevoli da parte delle altre concorrenti.

Secondo La Repubblica, il Milan è in corsa per il quarto posto insieme ad altre cinque squadre, ma le possibilità per i rossoneri di raggiungere questo obiettivo sono ormai molto basse. La Juventus è considerata la favorita per chiudere la stagione al quarto posto.