Roma Milan, l’AIA ferma Maresca: stop di un paio di turni per l’arbitro

L’AIA ferma l’arbitro Maresca, dopo la deludente prova in Roma-Milan che ha fatto andare su tutte le furie José Mourinho. Una serie di errori, valutazioni non convincenti, cartellini da rivedere e una gestione complessiva insoddisfacente. Tutto questo costerà almeno un paio di turni di stop al fischietto napoletano.

Nessuno parla in via ufficiale dai piani alti dell’Aia, ma traspare l’irritazione del designatore Gianluca Rocchi dopo la prestazione del fischietto designato per la partita dell’Olimpico. Lo riporta Gazzetta.it.