Roma Milan, Pioli ha deciso: risolti due dubbi in attacco. Ultimissime notizie verso il match dell’undicesima giornata

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, Stefano Pioli avrebbe sciolto le riserve in attacco per il match contro la Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Scelto Ibrahimovic come terminale offensivo, solo panchina per Giroud. Titolare anche Krunic, con Brahim Diaz che non dovrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo, invece, riposo per Tonali, con Kessié Bennacer duo in mediana.