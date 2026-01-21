Roma Milan, Gasperini saluta un tesserato: inevitabile l’assenza contro i rossoneri

Roma Milan, Gasperini perde un tesserato: tra infortuni continui, numeri deludenti e aspettative rimaste tali

Intorno alle 17:00 della giornata di ieri, Leon Bailey, esterno offensivo giamaicano classe 1997, noto per velocità, dribbling e capacità di attaccare la profondità, ha lasciato l’aeroporto di Ciampino a bordo di un volo privato di sola andata diretto a Birmingham. La decisione è arrivata dopo la scelta definitiva del club giallorosso di interrompere anticipatamente il rapporto e rispedire il calciatore all’Aston Villa, proprietaria del suo cartellino. Una scelta che certifica anche la sua indisponibilità per la sfida Roma Milan, match in cui non farà parte della lista dei convocati.

Cinque mesi che non hanno mai preso quota

L’avventura di Bailey nella Capitale si chiude così dopo appena cinque mesi. Un periodo iniziato con curiosità e aspettative importanti, alimentate dal suo passato in Premier League, ma che non ha mai trovato continuità. L’esterno non è riuscito a incidere né dal punto di vista tecnico né sotto il profilo della leadership offensiva.

I numeri di un’esperienza fallimentare

Come riporta il Corriere dello Sport, il bilancio complessivo è impietoso. Su 153 giorni totali in giallorosso, Bailey ne ha trascorsi ben 110 in infermeria, condizionato da ripetuti problemi fisici. Le presenze complessive sono state appena 11, con due assist e zero gol all’attivo. Dati che spiegano in modo chiaro perché il club abbia deciso di chiudere anticipatamente l’operazione.

Un’operazione che non ha aiutato il progetto tecnico

La Roma aveva individuato in Bailey un profilo utile per aumentare qualità e imprevedibilità sugli esterni, ma l’assenza di continuità ne ha impedito l’inserimento stabile nelle rotazioni. Le difficoltà fisiche hanno inciso anche sull’adattamento al calcio italiano, rendendo impossibile un vero contributo alla squadra.

Ritorno in Premier e riflessioni finali

Il rientro all’Aston Villa rappresenta ora un’occasione di riscatto per il giocatore, chiamato a lasciarsi alle spalle una parentesi negativa. Per la Roma, invece, questa esperienza entra tra le meteore più evidenti degli ultimi anni, a conferma di quanto il fattore fisico resti determinante nelle scelte di mercato.