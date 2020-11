Roma, Kumbulla positivo al Covid: l’annuncio su Instagram

Anche Marash Kumbulla ha il Coronavirus. In casa Roma ormai si è aperto un vero e proprio focolaio. Buona guarigione al ragazzo

Marash Kumbulla, difensore centrale della Roma, è risultato essere positivo al Covid19. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore tramite la sua pagina Instagram.

Kumbulla scrive: “Ciao a tutti! Dall’ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo!”.

Dunque, si allarga il focolaio in casa Roma dopo le positività di Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Davide Santon e Federico Fazio.