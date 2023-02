Roma Cremonese 1-2: gli uomini di Ballardini fanno l’impresa all’Olimpico e vanno in semifinale di Coppa Italia

La Cremonese sbanca clamorosamente l’Olimpico eliminando la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia. Finisce 1-2 con le reti di Dessers e l’autogol di Celik a mandare in paradiso gli uomini di Ballardini. Inutile il gol nel finale di Belotti per i giallorossi. Sarà sfida alla Fiorentina in semifinale.

LA CRONACA DEL MATCH