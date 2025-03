Roma Cagliari 1-0: Dovbyk regala tre punti sofferti a Ranieri

Roma Cagliari 1-0: i giallorossi portano a casa tre punti pesanti grazie ad una rete di Dovbyk ad inizio ripresa. Milan di nuovo scavalcato

Una Roma stanca e non troppo bella da vedere riesce a mettersi alle spalle parte dell’amarezza per l’eliminazione dall’Europa League e compie un bel balzo in classifica, portandosi al settimo posto a due punti dalla Lazio. Cagliari sconfitto 1-0, ma in partita fino alla fine.

A decidere la sfida una rete di Dovbyk ad inizio secondo tempo. Con questa vittoria i giallorossi superano il Milan in classifica.