Roma Bologna, Gasperini riapre la corsa Champions: ora i giallorossi mettono pressione a Milan e Juventus

Roma Bologna, vittoria fondamentale all’Olimpico: la squadra giallorossa si porta a ridosso del podio in attesa del big match di San Siro

La Roma non si ferma e, nonostante le pesanti tensioni societarie dell’ultima settimana culminate con l’addio di Ranieri, supera il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui. Una vittoria che permette ai giallorossi di salire a quota 61 punti in classifica, riaprendo clamorosamente i giochi per un posto nell’Europa che conta proprio nel momento più caldo della stagione. La squadra di Gasperini ha dimostrato grande maturità, isolandosi dalle polemiche esterne e portando a casa un successo che vale molto più dei semplici tre punti.

Con questo risultato, la formazione capitolina si porta a sole due lunghezze dalla Juventus, ferma a 63 punti, e a cinque dal Milan, che ne vanta 66. Il successo giallorosso infiamma letteralmente la corsa per un piazzamento europeo, mettendo un’estrema pressione al big match di domani sera a San Siro. Lo scontro diretto tra rossoneri e bianconeri diventa ora un crocevia determinante: qualunque sia l’esito della sfida tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, la Roma ne uscirà accorciando le distanze su almeno una delle due dirette concorrenti.