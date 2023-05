Rodrigues (federcalcio brasiliana) su Ancelotti: «Lo aspetteremo fino a giugno»

Rodrigues su Ancelotti: «Lo aspetteremo fino a giugno». Le parole del n.1 della federcalcio brasiliana sul tecnico ex Milan

Ednaldo Rodrigues ha parlato ai microfoni di Bein Sports di Carlo Ancelotti. Ecco le parole del presidente della Cbf sul tecnico ex Milan:

«Perché tutti mi fermano, in strada o in aeroporto, e mi chiedono di lui, mi dicono di prenderlo e mi domandano quando arriverà. Noi stiamo facendo di tutto, ma non in una forma precipitosa, ci prendiamo il nostro tempo. A giugno ci sono due date Fifa ma anche le ultime battute del campionato spagnolo e la finale di Champions, e noi seguiamo questa situazione con il radar acceso, ma senza voler disturbare chi è ancora impegnato in qualche competizione. Mi piacerebbe poter annunciare il nuovo tecnico a fine maggio, ma non sarà così. Cerco di avere un’etica, e non voglio ‘abbordare’ qualcuno che ha un contratto con qualche club. Abbiamo stabilito di avere pazienza, e di aspettare il momento giusto per fare una certa riunione. A partire dal momento in cui riceveremo dei segnali positivi, partiremo per parlare e ci faremo trovare pronti»