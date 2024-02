Rocchi sul gol di Acerbi contro la Roma: «Speravo che l’arbitro prendesse questa decisione». Le dichiarazioni a Open Var

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato così a Open Var su Dazn l’episodio del gol di Acerbi in Roma-Inter, ennesimo episodio arbitrale discusso dopo a quelli che ha coinvolto anche il Milan.

PAROLE – «Quando guardavo la partita ho sperato che lo convalidassero e che non venisse richiamato l’arbitro al monitor. Anche se ci sono dei parametri che possono portare ad una revisione. E infatti non è assolutamente un errore averlo richiamato al Var, se c’è un dubbio è giusto rivederlo. Secondo me l’arbitro prende una decisione corretta. C’è un contatto fisico, che potrebbe rendere il gol concettualmente più fuorigioco che no. Ma il pallone va da una parte completamente opposta, per questo l’impatto del giocatore dell’Inter è sostanzialmente nullo, il che rende il gol regolare. E’ un gol regolare ma essendo una situazione limite aver richiamato l’arbitro al Var non è mai un errore».