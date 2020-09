Roback come Cutrone? Ecco perché lo svedese può convincere Pioli

Tra le piacevoli novità del match contro il Novara, c’è stata sicuramente quella di Roback. Lo svedese ripercorrerà le orme di Cutrone?

Tra le piacevoli novità del match contro il Novara, c’è stata sicuramente quella di Roback. L’attaccante prelevato dall’Hammarby si è mosso bene e creato diverse situazioni pericolose in are avversaria. Il ragazzo ha fatto vedere le proprie qualità attraverso delle accelerazioni fulminee che hanno sorpreso anche i compagni di squadra. Lo svedese potrebbe ripercorrere la strada di Patrick Cutrone quando nell’estate del 2017 convince Vincenzo Montella a tenerlo in prima squadra. I rossoneri attualmente non hanno in rosa un’alternativa ad Ibra e verosimilmente ne pre stagione dovranno dare spazio al talento classe 2003. Inoltre, Ibrahimovic potrebbe mettere una buona parola per il ragazzo con Stefano Pioli. Le premesse ci sono tutte, ora spetta al diretto interessato sorprendere tutti in queste settimane per coronare il sogno di giocare presto a San Siro.