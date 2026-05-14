Rivoluzione Milan in estate, Di Marzio: «Tare non sarà il DS l’anno prossimo. Da vedere Furlani! Per Allegri dipende da…». Segui le ultimissime

Il momento in casa Milan è tutt’altro che sereno. Con la squadra in estrema difficoltà sul campo, i dubbi sul futuro societario e tecnico iniziano a farsi asfissianti. Nonostante la stagione sia ormai alle battute conclusive, regna ancora l’incertezza su chi comanderà al Milan l’anno prossimo. A fare chiarezza è intervenuto Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24, analizzando i ruoli chiave di Allegri, Furlani, Tare e Ibrahimovic.

TARE – «Se Allegri conquisterà la Champions scatterà il rinnovo automatico di un anno a sei milioni netti per un totale di altri due anni. Non mi risulta che lui voglia farsi da parte. Nel caso in cui il Milan voglia cambiare dovrebbe fare i conti con un contratto importante. Da quello che dice Peppe e da quello che risulta anche a me non sarà Tare il DS dell’anno prossimo. Intanto c’è da capire chi sarà il DS, chi sarà l’uomo di comando a livello della proprietà e poi parlare con Allegri per vedere se ci sono le condizioni affinché lui possa rimanere».

ALLEGRI – «Se poi il Milan ha altre idee farà i suoi calcoli, lascerà fuori Allegri e prenderà un altro allenatore come può essere Italiano, che già l’anno scorso era un indiziato forte nelle idee di Furlani. Ma non darei già per chiusa l’avventura di Allegri con il Milan, anzi. Aspetterei ancora prima di sbilanciarmi in un verso o nell’altro».

FURLANI – «Intanto non ci sarà più Tare come DS, poi vedere se rimarrà Giorgio Furlani, chi comanderà. Ci sono diverse anime all’interno del Milan, l’hanno capito anche i muri, bisognerà capire quale sarà la direzione e le direttive».

NAZIONALE – «C’è anche il discorso Nazionale che va considerato: chi sarà il prescelto della nuova Federazione? Allegri può avere una chance, c’è Conte… L’altra idea è di prendere un allenatore libero come Ranieri o Mancini, che ha detto che tornerebbe. A quel punto non andresti a sollecitare un allenatore sotto contratto. Penso comunque che tra Napoli e Conte si deciderà prima del 20 di giugno».