Rivoluzione a destra, Calabria potrebbe lasciare i rossoneri

L’arrivo di Kalulu rischia di provocare rivoluzioni sulla fascia da destra di difesa. Davide Calabria potrebbe essere sacrificato

L’arrivo di Kalulu rischia di provocare rivoluzioni sulla fascia da destra di difesa. Davide Calabria potrebbe essere sacrificato sul mercato per lasciare spazio all’ultimo arrivato dal Lione. Il terzino proveniente dal vivaio rossonero potrebbe portare una plusvalenza nelle casse societarie: il Lille negli ultimi mesi aveva cercato informazioni per intavolare una trattativa. Anche Andrea Conti non è intoccabile, ma al momento non sono pervenute offerte al Milan per l’ex Atalanta. L’obiettivo dei rossoneri è quello di sistemare la fascia destra e di trovare un’alternativa a Theo Hernandez a sinistra.