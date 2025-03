Rivera contro la società Milan: «Ma cosa volete che ne sappiano?»

Condividi via email

Rivera, ex campione del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato dell’attuale società rossonera

Gianni Rivera ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato molto anche di Milan. L’ex campione rossonero, 501 presenze in Serie A con il Diavolo, non ha speso bellissime parole per l’attuale società.

MANCATO INVITO AL 125° ANNIVERSARIO – «Mancavano anche Maldini, Boban, Altafini… sono in buona compagnia. Certo il Milan senza la sua storia non è il Milan. Ma cosa vuole che sappiano gli americani di storia e di calcio?».