Pronto il ritorno di Santiago Gimenez: Allegri lancia il messicano dal primo minuto contro l’Atalanta

L’attaccante ex Feyenoord ritrova la titolarità a sette mesi dall’ultima volta e cerca il primo gol italiano proprio contro l’avversaria del suo infortunio

In un momento di estrema emergenza realizzativa e con un terzo posto ancora tutto da blindare, Massimiliano Allegri è pronto a giocarsi la carta della disperazione, che ha però il sapore di un suggestivo ritorno. Domenica sera, nel big match di San Siro contro l’Atalanta, il tecnico rossonero sembra intenzionato a schierare dal primo minuto Santiago Gimenez. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il messicano è pronto a riprendersi il centro dell’attacco nel momento più delicato della stagione.

Un cerchio che si chiude: dall’infortunio al rilancio

La scelta di Allegri assume i contorni di un curioso scherzo del destino. L’ultima volta che l’ex centravanti del Feyenoord è sceso in campo come titolare risale infatti proprio alla gara d’andata contro i bergamaschi, disputata a fine ottobre 2025. In quell’occasione iniziò il calvario del numero nove: un grave problema alla caviglia lo costrinse a uno stop forzato di diversi mesi, facendogli perdere il ritmo partita e, di fatto, gran parte del campionato. Da quel giorno, Gimenez non ha più calcato il prato verde dal fischio d’inizio, scivolando indietro nelle gerarchie e faticando a ritrovare la condizione ottimale.

L’ossessione del primo gol in Serie A

Il dato che più preoccupa, ma che allo stesso tempo carica di motivazioni il calciatore, è lo zero nella casella dei gol segnati. Nonostante le grandi aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo a Milano, Gimenez è ancora a secco di reti in questa Serie A. La sfida contro l’Atalanta non rappresenta solo una chance per ritrovare il campo, ma l’occasione per sbloccarsi finalmente e dimostrare di poter essere lui l’uomo della provvidenza in questo finale di stagione. Con un attacco che fatica a capitalizzare la mole di gioco prodotta, il Milan ha un disperato bisogno del senso del gol del “Bebote” per scacciare i fantasmi della crisi e blindare la qualificazione alla prossima Champions League.