Milan Atalanta, rivoluzione Allegri: ecco come cambia il Diavolo verso San Siro

Milan Atalanta, il tecnico boccia la prestazione di Reggio Emilia e prepara il ribaltone: tante novità nell’undici titolare

Dopo il pesante ko rimediato al Mapei Stadium, Massimiliano Allegri è passato ai fatti. Il tecnico livornese ha descritto la prova contro il Sassuolo come la peggiore di tutta la stagione e, per evitare un altro passo falso domenica contro l’Atalanta, è pronto a rimescolare profondamente le carte, complici anche alcune assenze pesanti.

Difesa forzata: De Winter prende il posto di Tomori

Con la squalifica di Fikayo Tomori e l’infortunio di Luka Modric, l’assetto arretrato è quasi obbligato. A comporre la linea a tre davanti a Maignan ci saranno Gabbia e Pavlovic, con l’inserimento di Koni De Winter dal primo minuto. Novità anche sulle corsie esterne: a sinistra è previsto il ritorno di Davide Bartesaghi, che rileva Estupinan, mentre a destra resta vivo il duello tra Saelemaekers e il giovane Athekame.

Centrocampo: torna Loftus-Cheek, Fofana in regia

La vera scossa potrebbe arrivare in mediana. Dopo un lungo periodo ai margini — l’ultima maglia da titolare risale al 22 febbraio contro il Parma — Ruben Loftus-Cheek si candida per il ruolo di mezzala destra. Il centrocampista inglese dovrà dare muscoli e inserimenti a un reparto che ritroverà anche Youssouf Fofana al centro del gioco; il francese è infatti favorito su Jashari per sostituire l’infortunato Modric nel ruolo di metronomo.

Attacco: Santiago Gimenez per sbloccare il Milan

Non mancheranno i cambiamenti nemmeno nel tandem offensivo. Nonostante le difficoltà nel completare i dribbling, Rafael Leao resta il punto fermo, ma il suo partner cambierà ancora. Allegri sembra intenzionato a escludere sia Nkunku che Pulisic dall’undici iniziale per dare spazio a Santiago Gimenez. Il messicano avrà il compito di invertire la rotta di un attacco che nelle ultime settimane ha faticato tremendamente a trovare la via della rete.