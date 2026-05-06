Moviola Sassuolo Milan, Tonolini a Open Var spiega le scelte di Maresca sui contatti Gabbia-Laurienté e Kone-Nkunku

Moviola Sassuolo Milan, Tonolini a Open Var ha spiegato le scelte di Maresca sui contatti Gabbia-Laurienté e Kone-Nkunku nel match di domenica

Nel corso di un’intervista a Open Var, Mauro Tonolini, membro della Commissione Arbitri Nazionale (CAN), ha analizzato gli episodi più discussi dell’ultima giornata di campionato, in particolare i contatti che hanno coinvolto Gabbia e Laurienté, e Kone e Nkunku. Tonolini ha lodato il lavoro dell’arbitro Maresca e il supporto del VAR per le sue scelte.

IL CONTATTO GABBIA-LAURIENTÉ – «Maresca ha arbitrato con una soglia tecnica alta. Laurienté prova a prendere posizione allargando il braccio, c’è un contatto sulla schiena che non è sufficiente per portare al calcio di rigore. Corretta la valutazione di campo ed il supporto del VAR. Battiamo da tempo sulla centralità delle scelte di campo dell’arbitro che quando sono corrette facilitano il lavoro della sala VAR».

IL CONTRASTO KONE-NKUNKU – «Maresca anche qua in ottima posizione, valuta correttamente ciò che accade con coerenza anche rispetto al precedente episodio. Contatto assolutamente non punibile».

Tonolini ha dunque confermato la correttezza delle decisioni prese in campo, ribadendo l’importanza di un arbitraggio che mantenga una valutazione coerente, soprattutto in presenza di situazioni simili. Il commento di Tonolini sottolinea la fiducia nel lavoro del direttore di gara e nell’efficace supporto del VAR.

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