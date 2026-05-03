HANNO DETTO
Moviola Sassuolo Milan, Marelli: «Kone Nkunku? Decisione giusta. Espulsione più che corretta»
Moviola Sassuolo Milan, Luca Marelli fa chiarezza sui tanti episodi dubbi avvenuti nella prima parte di gara
Al termine di Sassuolo-Milan, a DAZN, Luca Marelli ha fatto chiarezza su tutti gli episodi dubbi del match giocato alle ore 15:00.
BRACCIO DI BERARDI Maresca è in perfetta posizione, effettivamente c’è il tocco di braccio di Berardi, ma nel momento in cui c’è il contatto il braccio è vicino al colpo e forse c’è anche un tocco con il costato. Giustamente giudicato non punibile.
GABBIA-LAURIENTE Contatto solamente alto, sono sul pallone entrambi. Leggera spinta, corretto lasciar correre.
KONE-NKUNKU Come nell’altra area di rigore, anche in questo caso lascia correre. Se c’è un contatto basso è molto marginale. Anche in questa circostanza decisione corretta.
ESPULSIONE TOMORI Più che corretta: chiara imprudenza il primo giallo. Seconda ammonizione per azione potenzialmente pericolosa.