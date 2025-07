MN24 – Ritiro Milan, l’attesa è finita: svelata la data di rientro di Leao, Maignan, Pavlovic e Saelemaekers. Le ultimissime sui rossoneri

Domenica sera, a Milanello, si comincerà a respirare aria di nuova stagione. Dopo le meritate vacanze, alcuni dei volti più attesi del Milan si presenteranno per l’inizio del ritiro estivo, sotto la guida del riconfermato (o nuovo, in base alle speculazioni che hanno accompagnato l’estate rossonera) tecnico Massimiliano Allegri. Tra i primi a varcare i cancelli del centro sportivo ci saranno nomi di spicco come Rafael Leão, il talento portoghese su cui il Milan punta per accendere la manovra offensiva, e Mike Maignan, il guardiano tra i pali che ha dimostnato di essere uno dei migliori portieri al mondo.

Insieme a loro, sono attesi anche Pavlovic e Alexis Saelemaekers.

Il ritorno di questi giocatori segna l’inizio ufficiale della preparazione in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni e aspettative. Le prime giornate saranno dedicate a test fisici e alle prime sedute atletiche, fondamentali per rimettere benzina nelle gambe dopo lo stop estivo. Allegri e il suo staff avranno il compito di plasmare un gruppo coeso e pronto ad affrontare le sfide che attendono il Milan, sia in campionato che nelle competizioni europee.