Ritiro Milan, in estate si tornerà in Australia: ma a Perth mancheranno tanti giocatori. Ecco il motivo

I rossoneri tornano in Oceania per la tournée estiva, ma il Mondiale negli USA toglierà diversi protagonisti alla squadra di Allegri.

Il legame tra il club rossonero e il continente australiano si consolida ulteriormente. Dopo il successo degli scorsi anni, il Milan è pronto a fare nuovamente rotta verso Perth per la prossima tournée estiva. La città dell’Australia Occidentale, che era stata anche candidata a ospitare la storica sfida di campionato contro il Como prima del definitivo via libera per il mese di febbraio, si conferma dunque la base operativa ideale per la preparazione dei ragazzi di Massimiliano Allegri.

La spedizione rossonera dovrà però fare i conti con un calendario internazionale particolarmente affollato. «Alla spedizione rossonera mancheranno sicuramente alcuni giocatori impegnati al Mondiale», sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Con la rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, molti big della rosa saranno impegnati con le rispettive nazionali, costringendo il tecnico a valutare soluzioni alternative e a dare spazio ai giovani durante i test in terra australiana.

Ritiro Milan, ci sarà anche il derby d’Italia in trasferta

L’Australia diventerà un vero e proprio polo del calcio italiano durante l’estate. Oltre ai rossoneri, infatti, anche Juventus e Inter hanno programmato la propria preparazione nello stesso territorio. È previsto un attesissimo scontro diretto tra i bianconeri e la squadra di Cristian Chivu, un Derby d’Italia in versione down under che promette di attirare migliaia di appassionati locali.

Tuttavia, chi sperava in un triangolare o in un derby milanese lontano da San Siro rimarrà deluso. Al momento, la strategia del club di via Aldo Rossi appare chiara: «Pare che i rossoneri non metteranno in calendario amichevoli con le altre due squadre italiane». Il focus del Milan resterà concentrato su una preparazione mirata e su sfide internazionali che possano accrescere il brand rossonero nel mercato Asia-Pacifico, evitando scontri diretti con le rivali storiche della Serie A durante la fase di carico atletico.