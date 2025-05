Ritiro Milan, rossoneri di nuovo in Australia: fissate tre amichevoli, i dettagli

Ritiro Milan, i rossoneri organizzano la prossima estate: il 31 luglio amichevole a Perth contro il Perth Glory. In programma anche sfide con due big inglesi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il Milan, dopo la certezza di non partecipare alle coppe europee, comincia ad organizzare l’estate in arrivo.

Milan, sarà un’estate australiana: il 31 luglio amichevole a Perth contro il Perth Glory. La tournée in Oriente prevede anche sfide con Arsenal e Liverpool. In tutta la regione Asia-Pacifico, il Milan è il club italiano più seguito, con una fanbase di oltre 20 milioni.