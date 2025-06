Ripescaggio Milan Futuro: arriva la comunicazione della Covisoc, speranze azzerate per i rossoneri

Ripescaggio Milan Futuro: arriva la comunicazione della Covisoc. Speranza azzerate per i rossoneri che giocheranno in Serie D

Come riportato da TMW, il campionato di Serie C 2025/2026 si preannuncia con alcune significative novità riguardo le squadre partecipanti. Sono infatti tre le società che, nonostante avessero il diritto all’iscrizione, non prenderanno parte alla prossima edizione del torneo: Lucchese, SPAL e Brescia. Una situazione che ridisegna in parte l’organico della terza serie, aprendo le porte a riammissioni e ripescaggi.

La Lucchese e il Brescia non hanno presentato la domanda d’iscrizione, una scelta che ha immediatamente aperto la strada alle procedure di riammissione. Per quanto riguarda le “Rondinelle”, sebbene si attendesse la deadline del 24 giugno concessa dalla FIGC a seguito di penalizzazioni e ricorsi, la loro assenza è ormai data per certa. La SPAL, invece, ha presentato una documentazione incompleta, una mancanza che la esclude di fatto dal campionato e la rende candidata al ripescaggio.

Questa distinzione è fondamentale, poiché attiva due meccanismi diversi per la sostituzione delle squadre. La riammissione è riservata alle società che non presentano la domanda di iscrizione, mentre il ripescaggio si applica a quelle che non adempiono a tutte le richieste necessarie.

Grazie alla riammissione, due squadre avranno l’opportunità di ritrovare la Serie C: la Pro Patria e il Caldiero Terme. Entrambe si preparano a un ritorno in extremis nel professionismo, cogliendo al volo questa inaspettata chance. Ma la notizia più rilevante in ottica ripescaggio riguarda l’ingresso dell’Inter Under23. La seconda squadra del club nerazzurro, di cui si parlava da tempo, farà il suo debutto in Serie C, sebbene il nome ufficiale del team debba essere ancora annunciato. Questa novità segna un passo importante per il progetto delle squadre B in Italia. Di contro, il Milan Futuro vede sfumare le speranze di Serie C per il prossimo anno, con la quasi certezza di dover disputare il campionato di Serie D.

Un ultimo tassello per definire completamente l’organico della prossima Lega Pro sarà inserito al termine del playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria. La doppia sfida, in programma tra il 15 e il 20 giugno, decreterà l’ultima squadra retrocessa e, di conseguenza, la composizione definitiva della Serie C.

Ad oggi, sono ben 59 le società che hanno la certezza di partecipare alla Serie C 2025/2026. L’elenco è vasto e include nomi storici e nuove realtà del calcio italiano: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta U23, Audace Cerignola, Benevento, Bra, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cittadella, Cosenza, Crotone, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Foggia, Forlì, Giana Erminio, Giugliano, Guidonia Montecelio, Gubbio, Juventus Next Gen, Inter U23, Latina, Lecco, Livorno, Lumezzane, Monopoli, Novara, Ospitaletto, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Ternana, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro.

Il puzzle della Serie C 2025/2026 sta prendendo forma, con riammissioni e ripescaggi che hanno dato un volto nuovo al prossimo campionato, aggiungendo elementi di interesse e nuove sfide per le squadre coinvolte. Sarà un torneo avvincente, con diverse formazioni pronte a giocarsi le proprie chance di promozione e salvezza.