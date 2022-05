Ripescaggio Italia, Christillin: «Mancini ha sbagliato, non conta il ranking»

Il membro della FIFA Evelina Christillin ha risposto ospite alla Rai alle parole di Mancini sul possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali

«Ripescaggio? Non vorrei far arrabbiare Mancini, ma non c’è possibilità che questo accada. Se si dovesse ritirare qualche squadra Europea allora sì vale il ranking altrimenti non possiamo farci nulla.»