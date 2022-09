L’ex difensore Rio Ferdinand ha criticato duramente Southgate nel suo podcast Vibe with Five per le scelta di esludere Tomori dai convocati

«Non posso credere che Tomori abbia vinto la Serie A, stia giocando molto bene e da protagonista nel Milan e non riesca nemmeno ad avvicinarsi alla convocazione. Non dico ai titolari: non viene nemmeno convocato per la partita. Non è che l’Inghilterra abbia così tanti centrali tra cui scegliere: dagli una chance e vedi come se la cava. Sembra che Southgate sappia già chi portare in Qatar, sa già chi far giocare e chi ha deciso di escludere»