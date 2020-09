Rio Ave-Milan: ultime e probabili formazioni del playoff di Europa League in programma giovedì 1 ottobre alle 21:00

RIO AVE – Probabile 4-2-3-1 per gli uomini di Mario Silva. Tra i pali ci sarà Kiszek. La difesa sarà composta dai terzini Pinto a destra, Reise de Lima a sinistra, e la coppia di centrali formata da Borevkovic e Santos. In mediana agiranno Tarantini e da Filipe. Sulla trequarti, a sostegno dell’unica punta Moreira, dovremmo vedere Geraldes, Carlos Manè e Piazon.

MILAN – Mister Pioli dovrà fare a meno di Musacchio, Romagnoli, Conti e Duarte, a quali va sommata la pesantissima assenza di Zlatan Ibrahimovic. Fuori anche Rebic per il brutto infortunio al gomito: il croato sarebbe comunque risultato assente in Europa League per la squalifica ancora da scontare interamente. In difesa spazio quindi a Theo Hernandez, Kjaer, Gabbia e Calabria. La mediana sarà composta da Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz. Davanti spazio a Colombo.

RIO AVE (4-2-3-1) – Kiszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Manè; Moreira. All.: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All.: Pioli.