Rio Ave-Milan: primo confronto in assoluto tra le due formazioni

Quello di domani sera all’Estadio dos Arcos di Vila do Conde sarà il primo confronto in assoluto tra il Rio Ave e il Milan

Giovedì 1° ottobre ore 21 (ore 20 locali, ndr), il Milan affronterà per la prima volta nella sua storia il Rio Ave per conquistare l’accesso alla fase a gironi di Europa League, obiettivo minimo stagionale.

Come sottolinea il portoghese Record, la posta in palio è altissima sia per i rossoneri ma anche per il club lusitano che punta a tornare nel tabellone principale, dopo che vi è entrato una sola volta, nella stagione 2014/15.