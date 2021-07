Rino Foschi: «Il Milan con Donnarumma ha fatto bene per un motivo»

Rino Foschi ha chiarito come i rossoneri abbiano fatto bene a non cedere alle richieste di Donnarumma per non avere complicazioni economiche

Rino Foschi, intervenuto al Il sogno Nel Cuore’ su 1 Station Radio, ha dato il suo parere sull’addio di Donnarumma al Milan:

«Donnarumma sta disputando un torneo importante, non è che il giocatore sia senza squadra, ma in questo momento le chiacchiere non devono disturbare. Di lui si parla tanto perché è il più forte, ma ci sono delle regole. Il Milan, giustamente, non si è sentito di dargli più di quanto aveva offerto per evitare complicazioni finanziarie, e dall’altra parte c’è un procuratore che dirige le note. Un tifoso è amareggiato, ma non esiste più l’attaccamento alla maglia. Il ragazzo è giovane, è bravo, giusto che abbia la possibilità di guadagnare di più, il calcio è questo, non è che il Milan l’ha cresciuto e allora tutto è dovuto ai rossoneri».