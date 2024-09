Rinnovo Theo Hernandez, il silenzio SPAVENTA i tifosi: ecco la POSIZIONE del Milan

Il rinnovo del contratto di Theo Hernandez continua a tenere banco in casa Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il calciatore del Milan Theo Hernandez ha iniziato la stagione in modo deludente, con panchine e prestazioni sottotono che hanno preoccupato i fantallenatori che lo hanno pagato a peso d’oro.

La sua media voto bassa e l’assenza di bonus, unite alla deludente partita con la Nazionale, confermano le difficoltà del terzino rossonero.

Nonostante ciò, le aspettative per un suo ritorno in forma sono alte. I fantallenatori sperano che la pausa nazionali gli permetta di recuperare la condizione ottimale, tornando titolare e decisivo già dalla prossima partita contro il Venezia, fondamentale in vista dell’esordio in Champions League.

Il rinnovo contrattuale di Theo rimane in sospeso. L’assenza di incontri concreti con la dirigenza dopo l’avvio stentato solleva interrogativi.

Il Milan attende risposte concrete dal campo prima di prendere decisioni sul futuro del giocatore, sia a livello contrattuale che tecnico.