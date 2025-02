Rinnovo Theo Hernandez, retroscena clamoroso: il francese offeso per questa cosa!

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino francese non ha gradito la trattativa con il Como a gennaio ma vuole ancora restare in rossonero

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare dal giornalista Daniele Longo, è spuntato un importante retroscena sul calciomercato Milan in riferimento a Theo Hernandez.

Theo non ha cambiato priorità per il futuro: vuole rinnovare con il Milan. E per questo motivo ha rispedito al mittente diverse proposte a gennaio (Como, ma non solo). Sicuramente Theo e il suo agente non hanno gradito la scelta del Milan di accettare l’offerta del Como