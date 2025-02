Rinnovo Theo Hernandez, due le strade per il futuro del francese! Milan al bivio, ecco perchè

Rinnovo Theo Hernandez, per il Milan sono due le strade rispetto al futuro del terzino francese: prolungamento o addio a giugno

Ora Furlani, Ibrahimovic e Moncada dovrebbero uscire allo scoperto: così come sono stati abili e reattivi nel trovare gli accordi per i rinnovi di Maignan e Reijnders, allo stesso tempo devono esserlo nel prendere una decisione definitiva su Hernández. Le strade sono due: finalizzare la trattativa per rinnovare il contratto del francese con il Milan a una cifra che, probabilmente, ora non meriterebbe o correre il rischio concreto di perdere il giocatore a zero nell’estate del 2026.