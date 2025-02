Rinnovo Theo Hernandez, dialogo col club e scelta fatta: può prolungare solo a queste condizioni

Rinnovo Theo Hernandez, spunta il dialogo con il club rossonero: niente aumento, prolungamento solo alle condizioni attuali

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa su Theo Hernandez comunicandola agli agenti e al diretto interessato: i rossoneri non intendono procedere con il rinnovo con aumento al terzino francese, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Le opzioni dunque sono due: la cessione in estate, ad un anno dalla scadenza del contratto; oppure l’addio a parametro zero nel 2026 se Theo dovesse rifiutare tutte le eventuali proposte pervenute (che al momento latitano). L’unica possibilità di riaprire la trattativa per il prolungamento è quella per cui Theo Hernandez decida di prolungare alle stesse condizioni economiche attuali, ovvero 5 milioni bonus inclusi.